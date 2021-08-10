У Білорусі затримали австрійських журналістів. Відень висловив протест

МЗС Австрії висловило протест Білорусі у зв'язку із затриманням 9 серпня в Мінську журналістів австрійської телерадіокомпанії ORF. У відомстві назвали ці дії білоруської влади неприйнятними й закликали припинити перешкоджати роботі ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство SWI.

Представник МЗС Австрії підтвердив затримання білоруськими силовиками кореспондента і оператора телерадіокомпанії ORF.

"Австрія відразу ж висловила протест проти цих дій білоруської влади. Затримання абсолютно неприйнятне для Австрії", - заявив дипломат.

Він додав, що Відень очікує від Мінська дотримання свободи ЗМІ та безперешкодної роботи журналістів у Білорусі.

Своєю чергою білоруські силовики спростували затримання австрійських журналістів.