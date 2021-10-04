У Білорусі затримали понад 100 людей за коментарі в соцмережах - правозахисники

У Білорусі проходять масові затримання за коментарі в соцмережах про загибель у перестрілці в Мінську співробітника КДБ і програміста Андрія Зельцера. За даними на 4 жовтня, затримано більш як 110 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Стосовно затриманих порушено кримінальні справи за ст. 369 Кримінального кодексу (Образа представника влади) і за ст. 130 Кримінального кодексу (Розпалювання соціальної ворожнечі). Більшість заарештованих не вийшли на волю через 72 години після затримання, родичі частини з них досі не знають місцезнаходження своїх близьких.

Заступник міністра внутрішніх справ Білорусі - начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич заявляв, що за добу встановлено більш як 200 авторів образливих коментарів про загибель співробітника КДБ. За його словами, силовики запустили спеціальний бот, щоб громадяни могли поскаржитися на такі повідомлення, і за добу тільки у ВВС нібито звернулися більш як 2 тисячі громадян.

Олександр Лукашенко раніше заявляв, що не має сенсу видаляти такі коментарі, оскільки імена їхніх авторів у влади вже є.

Як повідомлялося, 28 вересня в Мінську співробітник IT-компанії Андрій Зельцер застрелив одного зі співробітників КДБ Білорусі, які увірвалися до нього з обшуком, і був убитий силовиками.

Раніше правозахисники повідомляли, що на 29 вересня в Білорусі було заарештовано близько 50 осіб, ймовірно, у зв'язку з коментарями в соціальних мережах про цей інцидент.