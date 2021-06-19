У центрі Москви пожежа і вибухи на складі піротехніки.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"На складі з піротехнікою на Лужнецькій набережній сталася пожежа, чутно численні вибухи", - повідомили інформагенції очевидці.

У столичному главку МНС агентству підтвердили факт пожежі, повідомивши, що рятувальники до місця події виїхали. Інформоване джерело повідомило "Інтерфаксу", що під час пожежі ніхто не постраждав.

Пізніше російські ЗМІ уточнили, що вогонь вже перекинувся на сусідню будівлю. Номер складності пожежі підвищили з другого до третього (за п'ятибальною шкалою). Для гасіння приведено в готовність протипожежну авіацію.

Пожежа супроводжується густим димом.