У Данії розслідують наругу над пам'ятником Шевченку

У Данії правоохоронці розслідують інцидент із пам'ятником Тарасу Шевченку. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Копенгагені напередодні матчу Росія-Данія у рамках Євро 2020 невідомі розмалювали пам'ятник у кольори прапора Росії. Посольство України у Данії звернулось з даного приводу до правоохоронних органів.

Пізніше у посольстві України у Данії повідомили, що пам'ятник було очищено від "російського триколору та ганебних гасел російської пропаганди". За матеріалами ukrainian.voanews.com