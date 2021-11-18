У Франції засудили публікацію Росією дипломатичного листування

У Франції засудили публікацію Москвою дипломатичного листування з Парижем та Берліном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

«Ми вважаємо, що такий підхід суперечить дипломатичним правилам та звичаям», - заявила речниця французького МЗС Анн-Клер Лежандр на щоденному онлайн-брифінгу.

Лежандр також закликала РФ повернутися за стіл переговорів та продовжити дискусії, але у «затверджених форматах та за узгодженими принципами».

Франція та Німеччина сьогодні звинуватили РФ у порушенні дипломатичного протоколу після того, як Москва опублікувала їхнє конфіденційне листування щодо України, що стало останньою ознакою погіршення відносин між Москвою та Заходом.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ РФ 17 листопада опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Хайко Маасом, щоб спробувати показати, що позиція РФ щодо врегулювання збройного конфлікту на сході України, нібито, була викривлена.

Публікація дипломатичного листування відбулася після того, як Париж звинуватив Москву у відмові від спільної зустрічі міністрів з Францією, Україною та Німеччиною для обговорення ситуації на сході України та заперечив, що не відповідав на пропозиції Москви.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія своїми останніми діями, зокрема, оприлюдненням конфіденційного дипломатичного листування, добиває Нормандський формат і підриває залишки довіри до себе.