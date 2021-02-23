У Грузії затримали голову партії Саакашвілі

У Тбілісі силовики затримали голову опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Ніку Мелію. Про це 23 лютого поінформував "Руставі 2".

За даними телеканалу, спецпризначенці зламали двері партійного офісу, де Мелія перебував разом з іншими лідерами опозиції. Під час операції силовики використовували сльозогінний газ.

Триває протистояння між офісом ЄНД, правоохоронними органами та прибічниками Ніки Мелії, зазначає "Руставі 2". Є затримані, крім Мелії.

У заяві МВС Грузії вказано, що силовики виконували рішення суду, а присутні на місці подій, попри "численні попередження", "не підкорялися законній вимозі поліції й чинили опір".

"Поліція застосовувала примус, відповідну силу, передбачену законом, і спеціальні засоби", - ідеться в заяві.

"Єдиний національний рух" заснував експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який проживає зараз в Україні.

Мелія проходить у справі про штурм парламенту країни 20 червня 2019 року, його називають одним з організаторів штурму.

17 лютого Тбіліський міський суд змінив запобіжний захід щодо Мелії із застави на арешт. Він відмовився виплатити заставу, а парламент, задовольнивши звернення прокуратури, зняв із нього депутатську недоторканність. за матеріалами "Гордон".