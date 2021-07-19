У Грузії звільнили засуджених українських яхтсменів - ЗМІ

Влада Грузії звільнила двох українських яхтсменів, засуджених за незаконне перетинання державного кордону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини-Грузія.

За даними телеканалу "Мтаварі", яхтсмени були звільнені на підставі акту про помилування, підписаного Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

При цьому наголошується, що самі засуджені не зверталися з відповідним проханням до глави держави.

Згідно з повідомленням, звільнення відбулося в день візиту до Грузії Президента України Володимира Зеленського. Сьогодні, 19 липня, він прибув до Батумі для участі у міжнародній конференції, присвяченій інтеграції в ЄС. Відомо, що Зеленський особисто обговорював питання звільнення громадян України зі своєю грузинською колегою під час зустрічі в Києві 23 червня.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. На її борту перебували громадяни України Володимир Дьяченко, Юрій Хомич і власник яхти - громадянин Грузії Михайло Батурін.

Усіх трьох відправили до СІЗО за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону Грузії. Однак рідні моряків, а також їхній адвокат стверджують, що українці нічого незаконного не скоювали, і звинувачують владу Грузії в тому, що громадян України незаконно затримали у відкритому морі, а причини такої ситуації - виключно політичні.

14 липня Батумський міський суд у Грузії засудив українців до чотирьох років позбавлення волі.