У Євросоюзі заявили про готовність відповісти на санкції Росії

Євросоюз залишає за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії, введені щодо європейських чиновників. У Брюсселі підкреслили, що Москва обрала шлях конфронтації і не прагне виправити двосторонні відносини.

Про це йдеться в спільній заяві глав Єврокомісії, Євроради та Європарламенту - Урсули фон дер Ляйен, Шарля Мішеля і Давида Сассолі.

"Це рішення є останньою яскравою демонстрацією того, як Російська Федерація вибрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію наших двосторонніх відносин. ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь на рішення російської влади", - йдеться в ньому.

Цю заяву підтримав глава європейської дипломатії Жозеф Боррель. Він написав у своєму Twitter:"висловлюю солідарність з Сассолі, вірою Юровою (Європейський Комісар з питань юстиції - Ред.) і шістьма чиновниками, яким Росія заборонила в'їзд".

Віра Юрова своєю чергою заявила, що"рада опинитися в такій хорошій компанії". За її словами, дії російської влади "заслуговують сильної і постійної реакції".

Нагадаємо, крім Сассолі і Юрової, під російські санкції потрапили керівник прокуратури Берліна, а також посадові особи з країн Балтії. Всього російський МЗС ввів санкції проти восьми представників Євросоюзу.

До цього, 2 березня, ЄС ввів санкції проти семи російських чиновників через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

А 22 березня ЄС затвердив ще одні санкції проти Росії. За матеріалами РБК-Україна.