У Казахстані стався вибух на складі військової частини, постражадали понад 60 людей

У Казахстані стався вибух у військовій частині, яка дислокується в Байзакському районі Жамбильської області. За даними Міноборони Казахстану, там загорівся склад з боєприпасами. Унаслідок вибухів постраждала щонайменше 61 людина.

Про це пишуть "Интерфакс та informburo.kz.

У Міністерстві оборони повідомили, що біля одного зі складів військової частини близько 19 години за місцевим часом (16 за Києвом) сталося загоряння. Через вогонь на складі почалися вибухи.

Зазначається, що там зберігалися інженерні боєприпаси. Цей вид боєприпасів не має снарядів далекої дії. Тому, як кажуть у Міноборони, у результатів вибухів не було розльоту осколків і фрагментів боєприпасів. Такі вибухи мають характер ударної хвилі.

Унаслідок вибухів постраждали понад 60 людей: у міську лікарню No1 міста Тараз доставили 51 постраждалого, в Байзакську районну центральну лікарню 10 людей.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у Twitter повідомив, що поранення отримали близько 30 надзвичайників і військових.

Військова частина, де сталися вибухи, розташовується на відстані менше одного кілометра від села Кайнар, де проживають 250 людей. Місцевих жителів евакуювали, а військових-строковиків розмістили в інших військових частинах області.

До гасіння пожежі у частині залучили вогнеборців на гусеничних пожежних машинах.

Токаєв повідомив, що наразі на місці працює оперативний штаб з ліквідації наслідків пожежі. Зокрема, мобілізовано сили Міноборони, надзвичайників, правоохоронців. Жителів прилеглих селищ евакуюють, у регіоні тимчасово припинено залізничне сполучення.

Правоохоронці порушили кримінальну справу, причина пожежі поки невідома. За матеріалами hromadske.ua