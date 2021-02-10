У Конгресі США з'явився законопроєкт про заборону визнавати окупацію Криму Росією

У Конгресі Сполучених Штатів 8 лютого з'явився законопроєкт під номером HR922, у якому пропонують заборонити уряду країни визнання російської анексії Криму, ідеться в картці законопроєкту на сайті Конгресу.

Документ ініціював демократ, член Палати представників Джеральд Конноллі. Законопроєкт передбачає офіційну заборону урядом США визнання претензії Російської Федерації на суверенітет над Кримом.

Проєкт закону вже передали на розгляд до комітету Палати представників з іноземних справ. До 10-лютого тексту законопроєкту в публічному доступі не було.

У березні 2019 року Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США розглядав законопроєкт, що забороняє здійснювати будь-які дії з визнання окупованого Криму територією Росії. Тоді законопроєкт підтримало 427 конгресменів.

Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна й більшість країн світу. Нині між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова. За матеріалами Гордон.