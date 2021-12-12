У Кремлі анонсували нові переговори Путіна та Байдена

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін попередньо домовилися про повторні переговори.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє "Росія 1" у неділю, 12 грудня.

"Президенти домовилися, що після того, як ось ці довірені представники попрацюють, їм потрібно буде ще раз переговорити, можливо, задіявши ось цей же відеоформат, він сподобався двом президентам", - сказав Пєсков.

Спікер Кремля уточнив, що про особисту зустріч двох президентів говорити зарано.

"А очна зустріч - це справа, справа майбутнього. Рано поки що про це говорити, рано", - додав Пєсков.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори президентів Росії та США Володимира Путіна та Джозефа Байдена у форматі відеоконференції. Вони тривали понад 2 години.

Глава Білого дому пригрозив співрозмовнику запровадити санкції у разі вторгнення на територію України.

Після цього Байден поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. За матеріалами "Слово і діло".