У Кремлі назвали "апокаліптичними" заяви Зеленського про війну з РФ

Розмірковування про ймовірність війни РФ і України є "апокаліптичними". Таку думку 10 вересня висловив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

У п'ятницю під час виступу на форумі Ялтинської європейської стратегії президент України Володимир Зеленський заявив, що допускає ймовірність повномасштабної війни з Росією. Він додав, що це було б "найбільшою помилкою" РФ.

Пєскову поставили запитання, чи бачать таку небезпеку в Москві.

У Кремлі "не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань", відповів прессекретар Володимира Путіна.

Зеленський, кажучи про можливу ескалацію між Україною і Росією, зазначав, що не згоден із тим, що вона може початися через бажання України вступити в НАТО. Він нагадав, що 2014 року Україна такого бажання не декларувала, але Росія однаково почала війну.

За словами глави Української держави, "якщо буде потужна ескалація з боку Росії", то "після цього ніколи не буде існувати [добро]сусідства Росії, України і Білорусі". За матеріалами Гордон.