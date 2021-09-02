У Кремлі назвали небезпечними для Росії прагнення України до НАТО та пригрозили "контрзаходами"

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков назвав потенційно небезпечними прагнення України в НАТО і Європейський Союз. Пєсков знову пригрозив Україні "вимушеними контрзаходами" в разі реалізації прагнень України.

"У Вашингтоні досить позитивно реагували на такі євроатлантичні прагнення України. Потенційно це для нас дуже небезпечно, тому що НАТО таким чином продовжить наближення своєї військової інфраструктури в сторону наших кордонів", - сказав речник Путіна в інтерв'ю телеканалу "Известия".

Пєсков загрожує, що це питання призведе до прийняття якихось контрзаходів, щоб "провести пере балансування ситуації й на 100 відсотків забезпечити безпеку наших рубежів".

"Коли я говорю "потенційно", я маю на увазі, перш за все, заява про можливість членства України в НАТО", - додав він.

Напередодні Зеленський провів переговори в Білому домі з Джо Байденом. За підсумками переговорів сторони виступили зі спільною заявою, в якій торкнулися питань стратегічного партнерства, протидії "Північному потоку- 2", євроінтеграції України, боротьби з корупцією та реформи СБУ, припинення війни в Донбасі. За матерiалами ZN.UA