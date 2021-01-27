У Кремлі заявили про серйозні розбіжності в позиціях Байдена і Путіна щодо Донбасу

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про серйозні розбіжності в позиціях Володимира Путіна і президента США Джо Байдена з приводу російської агресії на Донбасі

Як повідомляє російський РБК, російські журналісти звернули увагу на те, що в повідомленні Білого дому про телефонну розмову Байдена з Путіним йдеться про "російську агресію" проти України, а в заяві Кремля - про "внутрішньоукраїнський конфлікт".

На що Пєсков відповів, що використання різних фраз "говорить про серйозні розбіжності з цього приводу". При цьому Москва і Вашингтон готові до діалогу.

Представник Кремля додав, що Путін і Байден не обговорювали можливість відновлення зустрічей на рівні помічників президентів Росії і США. Раніше переговорами щодо Донбасу займалися колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з Україною Курт Волкер і експомічник президента РФ Владислав Сурков.

26 січня Джо Байден і Володимир Путін провели першу телефонну розмову.

Лідери обговорили втручання в американські вибори, серію кібератак на держустанови США і арешт опозиціонера Олексія Навального в Росії.

Під час розмови американський президент заявив, що США будуть "твердо відстоювати захист національних інтересів у відповідь на ворожі дії з боку Росії".

Байден також наголосив, що США підтримують суверенітет України перед обличчям російської агресії.

За даними AP, телефонна розмова відбулася з ініціативи російської сторони, а перед дзвінком Байден провів консультації з союзниками в Європі та НАТО. За матеріалами Еспресо TV