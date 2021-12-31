У Кремлі заявили, що Байден під час розмови з Путіним наголошував, що ядерну війну не можна розпочинати

Сполучені Штати Америки виходять із того, що не можна починати й неможливо виграти ядерну війну. Про це після переговорів президента США Джо Байдена із президентом РФ Володимиром Путіним заявив помічник російського президента Юрій Ушаков, повідомляє 31 грудня "Інтерфакс".

"Байден наголошував кілька разів під час розмови, що ядерну війну не можна розпочинати, а також її не можна і виграти. Американці на це спираються, розуміючи, що у США та Росії накопичено найбільші ядерні потенціали у світі", - сказав він.

Ушаков стверджує, що Байден запевнив Путіна в тому, що США не мають наміру розміщувати в Україні ударні наступальні озброєння, повідомляє "Інтерфакс".

"Байден чітко заявив, що США не мають наміру розміщувати в Україні ударні наступальні озброєння", - наголосив він.

За словами помічника Путіна, Байден до переговорів із Путіним "добре підготувався і зробив дуже змістовні ремарки", повідомляє РБК. За матеріалами Гордон.