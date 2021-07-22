У Литві та Естонії назвали помилкою угоду між США і ФРН щодо "Північного потоку - 2"

Угода між США і ФРН щодо "Північного потоку - 2" - це помилка, яка "дорого коштуватиме". Про це 22 липня заявив у Вільнюсі міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише Delfi.

На думку дипломата, у країн Заходу ще є важелі, щоб домогтися для України вигоди від газопроводу, зокрема, умовою для його запуску могло б стати виведення російських військ із країни або надання Україні плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО.

Якщо ж нічого не буде зроблено, то це буде "величезна перемога" для президента РФ Володимира Путіна і поразка передусім тих держав, які домовилися щодо "Північного потоку - 2", підкреслив Ландсбергіс.

За словами голови парламентської комісії із закордонних справ Естонії Марко Мігкельсона, угодою з ФРН США дають "зелене світло" для добудування газопроводу. Про це він написав у Facebook у четвер.

"Погроза пальчиком у бік Росії щодо України слабкіша, ніж гарантії безпеки, передбачені Будапештським меморандумом 1994 року", - зазначив Мігкельсон.

Він додав, що "США і Німеччина домовилися між собою про щось, що зачіпає інтереси безпеки союзників". За матеріалами Гордон.