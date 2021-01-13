У Литві тимчасово зупинили вакцинацію проти COVID-19 препаратом Pfizer
Влада Литви вирішила тимчасово зупинити вакцинацію від COVID-19 препаратом виробництва компанії Pfizer
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Литви.
Причиною назвали порушення норми температурного режиму при транспортуванні вакцини.
"Було визначено, що вищезгадане температурне відхилення умов транспортування знаходиться в допустимому діапазоні. Вищевказані продукти підходять для подальшого використання", - заявив представник виробника вакцини.
Відомство зазначає, що температурний режим міг бути порушений при доставлянні препаратів в клініки Каунаса і Паневежиса, де робляться щеплення.
Вакцина компанії Pfizer повинна зберігатися при екстремально низькій температурі -75°C. За матеріалами Еспресо TV.