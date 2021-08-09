У Лондоні не можуть опустити Тауерський міст (фото)

Знаменитий Тауерський міст у Лондоні не можуть опустити через технічні неполадки - споруда застрягла у піднятому положенні.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на корпорацію лондонського Сіті, передає Укрінформ.

Представник корпорації Сіті, якій він належить, заявив, що причини зламання невідомі.

"Ми працюємо, щоб вирішити питання якомога швидше", - заявив він.

Тим часом поліція Лондона закликає людей уникати мосту, який зараз закритий для автомобілів і пішоходів.

На обох берегах Темзи у столиці Британії утворилися затори.

Тауерському мосту 127 років - його будували вісім років та запустили у 1894-му. Щороку споруда підіймається й опускається приблизно 800 разів.