У Лукашенка є начальник в Москві: Польща закликала боротися з відбудовою Російської Імперії
За словами прем'єр-міністра Республіки Польщі Матеуша Моравецького, останній напад Лукашенка свідчить про те, що він має керівника у Кремлі. Країна закликала протистояти відновленню Російської Імперії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням Twitter-аканут канцелярії прем'єр-міністра.
Як відзначив прем'єр, поведінка Лукашенка свідчить про те, що у Кремлі реалізовують сценарій відновлення Російської Імперії.
"Цей останній напад Лукашенка, який має керівника у Москві, показує рішучість сценарію відновлення Російської імперії, якому ми маємо протистояти щосили", - заявив Моравецький.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що прем'єр-міністр Польщі Моравецький поклав усю відповідальність за міграційну кризу на Олександра Лукашенка.
Лукашенко, зі свого боку, запевнив у тому, що країна не планує воювати з Польщею, втім дорікнув Європі у, нібито, зазіханні на територію Білорусі.