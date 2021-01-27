У Москві затримали брата Навального

У Москві силовики провели обшук у квартирі політика Олексія Навального. Після обшуку був затриманий Олег Навальний - брат Олексія, який знаходився у квартирі.

Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє "Медуза. Зазначається, що поліцейські відвезли Олега Навального в невідомому напрямку. Коли Навального виводили, присутніх біля квартири журналістів відтіснили силовики.

Пізніше біля квартири Олексія Навального затримали співробітника ФБК Іллю Пахомова.

Зазначається, що силовики сьогодні провели обшуки у квартирах Олексія Навального, його дружини Юлії і його соратників, а також в офісі ФБК і студії "Навальний Live". Обшуки нібито пов'язані з кримінальною справою про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції 23 січня в Москві.

Також слідчі дії пройшли у низки активістів і головного редактора "Медіазони" Сергія Смирнова. За матеріалами УНІАН,