У МЗС РФ пояснили слова Лаврова про готовність до розриву з ЄС

У Міністерстві закордонних справ Росії в п'ятницю, 12 лютого, пояснили слова глави відомства Сергія Лаврова, який заявив, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом.

Про це повідомляє Інтерфакс.

У МЗС РФ в коментарі журналістам сказали, що Росія підтверджує налаштованість на розрив відносин з Євросоюзом в тому випадку, якщо на цей крок піде Брюссель.

"Ми готові до розриву, якщо він пройде з ініціативи ЄС", - сказали в російському зовнішньополітичному відомстві. Там також закликали представників ЄС до рівноправного співробітництва і взаємоповаги.

Тим часом в МЗС Німеччини назвали висловлювання Лаврова "дивним і незрозумілим".

"Ми можемо послатися на промову міністра закордонних справ Мааса в бундестазі, де він чітко виклав наші уявлення про Росію, але він чітко сказав, що ми зацікавлені в кооперації з Росією. Тому сьогоднішнє висловлювання міністра Лаврова дійсно дивне", - сказала представник МЗС Німеччини Андреа Зассе. За матеріалами Контракты.ua