У МЗС Росії назвали "нелегітимною" Кримську платформу

У міністерстві закордонних справ Росії назвали "нелегітимними" спроби України повернути окупований Росією Крим, зокрема, за допомогою ініціативи "Кримська платформа".

"Усі зусилля Києва щодо повернення Криму є нелегітимними, їх не можна сприймати інакше, як загрозу агресії проти двох суб'єктів Російської Федерації", - заявили в російському відомстві.

Ініціативу "Кримська платформа" в міністерстві назвали "недружнім щодо Росії кроком" і "посяганням на територіальну цілісність РФ".

Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу.

Кримська платформа - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною для підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення тиску на Росію, запобігання порушенню прав людини і захисту жертв окупаційного режиму. Головною метою платформи є деокупація Криму. Передбачають, що платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, у вимірі міжпарламентського співробітництва, у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде розпочато на інавгураційному саміті, який відбудеться в Києві 23 серпня 2021 року. На ньому планують ухвалити документ під назвою Кримська хартія, який засудить політику Росії щодо окупованого Криму.

Рада нацбезпеки і оборони України 11 березня схвалила проєкт стратегії деокупації і реінтеграції тимчасово окупованого Росією Криму. За матеріалами Гордон.