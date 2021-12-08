У НАТО сподіваються, що Росія після розмови Байдена і Путіна утримається від агресії проти України

Північноатлантичний альянс залишається прихильником переговорів та політичного вирішення конфліктів, тому сподівається, що Москва після вчорашньої розмови президентів Сполучених Штатів та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна утримається від агресивних дій проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 8 грудня, під час віртуальної участі у дискусії "Мирна політика нашого часу" під егідою Берлінського дослідницького центру Friedrich-Ebert-Stiftung, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Лише діалог є (вірним) шляхом, і нам потрібне політичне рішення. Тож ми закликаємо Росію провести деескалацію, відвести війська, зменшити напругу та бути прозорими стосовно своїх намірів. Ми вітаємо розмову, що відбулася вчора між президентом Байденом та президентом Путіним. Сподіваємося, що в результаті Росія цього разу не використає військову силу і буде поважати суверенітет і територіальну цілісність суверенної незалежної європейської держави - України", - сказав керівник Альянсу.

Він зауважив, що поточна ситуація є дійсно серйозною, оскільки Росія вже тривалий час продовжує нарощувати війська поблизу кордонів України.

"Фактично, це відбувається також і в Україні, тому що Росія окупувала Крим, який є частиною України, і Росія також має присутність та підтримує сепаратистів на сході України, на Донбасі. Ми бачили російське важке озброєння, ми бачили військові підрозділи, ми бачили дрони, різного роду спроможності для електронної боротьби, і також десятки тисяч готових до бойових дій військових", - зауважив Столтенберг.

Він підкреслив, що ніхто сьогодні напевно не знає про наміри Росії. Але відомо, що Росія вже використовувала силу проти України до цього.

"Вони зробили це у 2014 році, і вони продовжують підривати стабільність України своєю присутністю на сході країни. Вони здійснюють кібернетичні та гібридні атаки проти України. Тож ми знаємо їх спроможності, ми знаємо історію їхніх руйнівних дій, і саме тому сприймаємо це як дуже серйозну ситуацію", - сказав Столтенберг.

7 грудня в режимі відеоконференції відбулися переговори президентів США та Росії, які протягом двох годин обговорювали проблеми безпеки, зокрема, концентрацію російських військ навколо кордонів України.

За офіційною інформацією Білого Дому, президент США Джо Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також "закликав до деескалації та повернення до дипломатії".

Байден висловив намір обговорити результати цієї бесіди із європейськими союзниками, а також з главою Української держави Володимиром Зеленським.