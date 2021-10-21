У НАТО затвердили новий план оборони Альянсу. Міністри оборони НАТО також узгодили цільові показники сил і засобів, що є частиною процесу оборонного планування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Столтенберга.

"Сьогодні міністри затвердили новий план для оборони нашого союзу під час конфліктів і криз, щоб у нас в потрібний час і в потрібному місці були потрібні сили", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

План допоможе захистити 1 млрд жителів країн Альянсу від будь-яких загроз. Міністри також обговорили реакцію НАТО на нові ракетні системи Росії.

"Ми не будемо повторювати дестабілізаційну поведінку Росії й ми також не маємо наміру розміщувати нові ракетні системи в Європі. Ми імплементуємо геополітично і військово збалансовані заходи, щоб дати відповідь на ці загрози", - додав генсек НАТО.