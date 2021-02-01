У Нідерландах закінчилося судове засідання у справі МН17, наступне - 8 лютого

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" закінчилося перше цього року судове засідання у справі МН17.

Як повідомляє із судової зали власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, наступне відбудеться 8 лютого о 14:00, за місцевим часом.

Сьогодні у суді були присутні родичі загиблих, їхні адвокати, а також захист одного з чотирьох обвинувачених, "ГРУшника" Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу. Жоден з обвинувачених не з'явився.

Сторона обвинувачення, відповідаючи на сьогоднішній виступ захисту Пулатова наголосила, що аналіз уламків, про який говорять адвокати росіянина, вже був проведений і є в матеріалах справи. Також нідерландський прокурор підкреслив, що саме на уламках, які долучили до реконструкції, можна побачити найбільше ушкоджень та слідів від зброї. Тож, інші уламки не відіграють такого великого значення. Своєю чергою нідерландський адвокат Сабіна тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова, під час свого виступу підкреслила, що захист хоче побачити усі 18 контейнерів уламків, щоб зрозуміти щодо яких саме захисту Пулатова може знадобитися додатковий аналіз.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" біля Амстердама вранці 1 лютого стартувало перше цього року судове засідання у справі МН17. На цих слуханнях, зокрема, мають розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій та інше.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Інтереси одного з чотирьох підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjoecrona Van Stigt.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно- ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. За матеріалами Укрінформ.