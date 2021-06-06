У Німеччині наголосили, що Україна повинна залишитися транзитером газу і після "Північного потоку-2"

В уряді Німеччини наголосили, що транзит газу через Україну повинен бути збережений і після добудови російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт у коментарі Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитує Reuters.

"Для уряду Німеччини головним залишається те, що Україна повинна залишатися транзитною країною навіть після "Північного потоку-2", - наголосив Зайберт.

Німеччина очікує, що Росія дотримуватиметься існуючої міжурядової угоди, яке зобов'язує її спрямовувати газ через Україну. Договір про транзит закінчується в 2024 році, але може бути продовжений.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков 1 червня запевняв, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.

В російському уряді заявляють про плани завершити будівництво "Північного потоку - 2" до кінця 2021 року, після чого його планують ввести в експлуатацію.

"Північний потік - 2" прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність - 55 мільярдів кубометрів на рік. Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу - кілька мільярдів доларів на рік.

21 травня США ввели санкції проти трьох компаній і 13 суден, які будують "Північний потік - 2", але не проти компанії Nord Stream 2. ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, щоб не зіпсувати відносини з Німеччиною. За матеріалами babel.ua