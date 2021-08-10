У Німеччині скасовують безплатне тестування на COVID-19 для тих, хто відмовився від щеплення

У Німеччині з 11 жовтня скасовують безплатний тести на коронавірус для тих, хто міг зробити щеплення, але з якихось міркувань не став цього робити.

Відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання глав регіонів і канцлера Ангели Меркель, передає "Інтерфакс-Україна".

"Безплатні тести для громадян зробили важливий внесок з тим, щоб перервати третю хвилю пандемії коронавірусу SARS-CoV2 в Німеччині і дали громадянам додаткової впевненості в повсякденному житті. Оскільки всі громадяни могли вже отримати щеплення, держава закінчує брати на себе витрати на тести з 11 жовтня 2021 року", - йдеться у документі.

Для громадян, які з яких-небудь причин не могли зробити щеплення (вагітні, діти і підлітки до 18 років) можливість безплатного тесту як і раніше збережеться.

Нагадаємо, у Франції 9 серпня набули чинності ковід-паспорти з підтвердженням повного курсу вакцинації, негативного тесту чи одужання від хвороби. Наявність таких сертифікатів обов'язкова для відвідування закладів громадського харчування і поїздок у поїздах. за матеріалами LB.ua