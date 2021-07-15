У Німеччині застерегли від використання "Північного потоку-2" проти України

Для Німеччини головне, щоб трубопровід "Північний потік - 2" не використовувався в якості геополітичного інструменту проти України. Про це заявив кандидат у канцлери країни від Християнсько- демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет, передає УНН із посиланням на Stuttgarter Zeitung.

"Все вирішено, це економічний проект, а геополітичний аспект повинен бути врахований. З точки зору політики, все одно, чи надходить російський газ по землі або по морю", - зазначив політик.

Лашет пояснив, що Німеччина в майбутньому потребуватиме у всіх великих обсягах газу, і в зв'язку з цим Берліну не дуже важливо, чи буде він ходити по "Північному потоку" або через транзит. За словами кандидата в канцлери, після завершення останнього укладання труб газопроводу можна буде "поставити умову, щоб його не можна було використовувати геополітично".

Газопровід, який повинен з'єднати Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, планували добудувати в 2019 році. Однак через санкції США проти виконавців та партнерів проекту його реалізація загальмувалася. Зараз перша нитка труби вже завершена, в "Газпромі" заявляли, що газ пустять вже в цьому році.

У кінці травня президент США Джо Байден заявив, що введення нових санкцій проти "Північного потоку-2" непродуктивно з погляду вибудовування відносин з Європою, до того ж проект вже практично завершено.