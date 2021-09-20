У Нью-Йорку та Берліні пройшли акції протесту через вибори до Держдуми

Під час голосування біля генконсульстсв у Нью-Йорку та Берліні люди вийшли на невеликі акції протесту.

Зокрема у Нью-Йорку 19 вересня люди біля російського генконсульства влаштували акцію на підтримку "розумного голосування" на виборах до Держдуми Росії. У Берліні ж скандували в мегафон - "Росія без Путіна!". У Нью-Йорку та Берліні люди протестували

Десятки росіян у Нью-Йорку біля консульства тримали плакати: "Свободу політичним в'язням; Росія без Путіна"; "Росія буде вільна"; "Стоп Путін, репресії".

Також прихильники Навального закликали припинити репресії. Спостерігачка на виборах та активістка руху "За свободу в Росії" Олександра Назінцева пояснила позицію прихильників опозиціонера.

Оскільки Навальний перебуває у в'язниці та не може брати участь у виборах, він закликав віддати свій голос за будь-яку сильну прохідну політичну силу крім путінської "Єдиної Росії, - пояснила Назінцева. Росія без Путіна, - скандували біля генконсульства у Берліні

Ініціатор протестного табору біля посольства Дмитро Баграш розповів виданню DW, що від недільної акції відмовились півтора десятка його знайомих - вони побоювались за родичів у Росії.

Активістка Юлія, яка спеціально приїхала з Бонна на акцію розповіла, що були провокації та образи на адресу організаторів імпровізованої фотовиставки "жертв режиму" біля посольства.

Джерело: "Укрінформ"