У Пакистані викрали та катували доньку посла Афганістану

У столиці Пакистану Ісламабаді невідомі викрали доньку посла Афганістану Сілсілу Аліхіль та піддали її тортурам.

Про це йдеться у заяві МЗС Афганістану.

Уточнюється, що дівчину викрали на кілька годин 16 липня по дорозі додому. Після "жорстких тортур" її відпустили. Зараз вона перебуває у лікарні під наглядом лікарів.

МЗС Афганістану не повідомив деталі викрадення, але рішуче засудив це "мерзенне діяння". Також у відомстві висловили занепокоєння за безпеку дипломатів та членів їхніх сімей в Пакистані, а також закликало пакистанську сторону знайти викрадачів і покарати.Читайте також: Нескорений Афганістан. Що означає наступ Талібану для країни та регіону

У МЗС Пакистану підтвердили факт викрадення доньки посла Афганістану та почали розслідування інциденту. Там також додали, що посилили охорону посла та його родини.

Викрадення сталося після того, як 16 липня президент Афганістану Ашраф Гані звинуватив прем'єр-міністра Пакистану Імран Хана і пакистанських військових у підтримці бойовиків угруповання "Талібан".Що відомо 14 липня рух "Талібан" захопив контрольно-пропускний пункт "Спін-Болдак" на кордоні Афганістану і Пакистану, неподалік Кандагару.

Під час зіткнень у місті Спін-Болдак був убитий журналіст Reuters.

11 липня представники "Талібану" заявили, що взяли під контроль 85% території Афганістану. Однак офіційна влада країни заперечила цю інформацію. 9 липня таліби захопили ключовий пункт пропуску на кордоні з Іраном. 5 липня Таджикистан вирішив мобілізувати резервістів через загострення на кордоні з Афганістаном. У результаті боїв афганських сил із талібами на півночі країни із захоплених бойовиками районів на територію Таджикистану відступили понад 1000 військових.

1 травня 2021 року США та НАТО почали офіційно виводити своїх військових з Афганістану. Столиця країни Кабул перейшла в режим посиленої безпеки в очікуванні реакції талібів на рішення США вивести війська з Афганістану.

UA: Суспільне

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