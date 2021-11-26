У ПАР виявили новий штам Covid-19, небезпечніший за інші. ВООЗ скликає екстрену нараду

Всесвітня організація охорони здоров'я скликає у п'ятницю екстрену нараду для обговорення нового варіанта коронавірусу, який вперше виявили у Південно-Африканській республіці та Ботсвані, повідомляє Financial Times.

Ймовірно, нова мутація під назвою B.1.1.529 поширюється швидше, ніж попередні. Крім того, цей штам заразніший і, можливо, меншою мірою схильний до дії наявних вакцин, ніж інші штами.

Вчені кажуть, що новий штам має близько 30 мутацій і поєднує риси кількох попередніх варіантів.

Дженні Гарріс, виконавча директорка Агентства охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA), повідомила: "Це найбільш значущий варіант, з яким ми стикалися до сьогодні, і тривають термінові дослідження, щоб дізнатися більше про його передачу, тяжкість та сприйнятливість до вакцин".

Вона додала, що вчені вивчають, як система охорони здоров'я може обмежити вплив B.1.1.529.

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Керівник південноафриканського Центру епідеміологічного реагування Туліо де Олівейра повідомив FT, що приблизно 90% нових випадків захворювання зафіксували в провінції Гаутенг, де розташоване найбільше за чисельністю населення в ПАР місто Йоганнесбург, викликані саме новим варіантом.

"Головне питання, на яке належить відповісти, - як саме воно впливає на вакцини", - наголошує він.

За даними влади ПАР, загалом у країні новим варіантом заразилися 77 людей. Ще четверо інфікованих зареєстровані у Ботсвані та один - у Гонконгу.

У відповідь на появу нового штаму Британія запровадила обмеження на подорожі щодо шести країн південної Африки, зокрема, ПАР. Ізраїль запровадив такі обмеження щодо 7 країн цього регіону, і заборонив своїм громадянам відвідувати їх. За матеріалами BBC Українська служба