У Пентагоні пообіцяли підтримувати безпеку в аеропорту Кабула до 31 серпня

Військовослужбовці США планують підтримувати безпеку в аеропорту Кабула ще два тижні - до 31 серпня. Про це 17 серпня в ефірі ABC News заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі. Коментар Кірбі опублікували у Facebook програми "Доброго ранку, Америко".

Представник Пентагону зазначив, що Сполучені Штати найближчим часом сфокусуються на ситуації в аеропорту Кабула, "щоб переконатися у тому, що він продовжує працювати".

Кірбі підкреслив, що після захоплення влади в Афганістані угрупованням "Талібан" США мають "вивезти якнайбільше людей". За словами спікера Пентагону, "йдеться не лише про евакуацію американців, а й про моральні обов'язки щодо афганців", які допомагали США останні 20 років.

У вівторок пакистанський журналіст Ваджахата Казмі повідомив у Twitter, що біля аеропорту Кабула перебувають тисячі людей.

"Багато хто з присутніх намагається подолати стіну та зістрибнути з другого її боку. Війська США - всередині аеропорту, а "Талібан", за повідомленнями, розміщується зовні", - написав Казмі, додавши до посту відео, на якому безліч афганців намагаються перебратися через загату.

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Ісламістський рух "Талібан" утворили 1994 року, з 1996-го до 2001 року він перебував при владі в Афганістані, контролював більшість території країни.

Після терактів 11 вересня 2001 року у США і відмови "Талібану" видати лідера терористичної організації "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена в Афганістан увійшли американські війська.

Після повалення власного уряду 2001 року таліби почали бойові дії проти влади. У лютому 2020 року представники США і руху "Талібан" підписали мирну угоду, яка передбачає виведення іноземних військ з Афганістану протягом 18 місяців після її підписання.

Ситуація із безпекою в Афганістані погіршилася на тлі виведення американських військ, яке розпочали у квітні 2021 року. До 15 серпня рух "Талібан" узяв під контроль практично всю країну, зокрема столицю Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані цього самого дня втік за кордон.

Раніше, 13 серпня, "Талібан" звернувся до афганського народу, пообіцявши амністію військовослужбовців урядової армії та поліцейських, а також недоторканність приватного майна.

На тлі наступу "Талібану" іноземні держави почали евакуацію своїх громадян. Цей процес було паралізовано через те, що 16 серпня аеропорт Кабула скасував усі комерційні рейси. За даними ЗМІ, злітною смугою користуються тільки військові літаки.

Кілька країн (США, Франція, Німеччина, Великобританія) скерували своїх військовослужбовців до Афганістану для гарантування безпеки евакуації. У Пентагоні заявляли, що планують створити умови для вивезення із Афганістану до 5 тис. осіб на день.

15 серпня голова Центрального командування США Френк Маккензі провів очні переговори із лідерами "Талібану" у Досі (Катар), повідомляло AP. Як підкреслив інсайдер агентства, Маккензі попередив членів руху, що США готові застосувати силу для гарантування безпечної евакуації співробітників диппредставництва країни в Афганістані.

"Талібан" заявив, що не атакуватиме військовослужбовців США, але вони зобов'язані покинути Афганістан до 11 вересня.

За матеріалами Гордон.