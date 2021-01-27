У Польщі набуло чинності рішення Конституційного суду щодо заборони абортів
2021-01-27 23:53
Відтепер переривання вагітності дозволяється лише після зґвалтування або у разі загрози життю матері.
Рішення Конституційного суду Польщі про посилення заборони абортів опубліковано і набуде чинності.
Про це сьогодні повідомила пресслужба польського уряду, передає DW.
Різні рухи за права жінок вже анонсували проведення акцій протесту у Варшаві під будівлею Конституційного суду, а також в інших польських містах. За матеріалами УНІАН.