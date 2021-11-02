У Польщі почали реєстрацію на COVID-щеплення третьою дозою

У Польщі 2 листопада розпочинається реєстрація усіх охочих, які досягли повноліття, на щеплення проти коронавірусу третьою дозою вакцини (або другою дозою у випадку вакцинації раніше одно дозовою вакциною Johnson & Johnson).

E-направлення для щеплення вже доступне для осіб, які обома дозами вакцини (або однією дозою Johnson & Johnson) вакцинувалися не менше пів року тому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як відомо, від середини вересня третю дозу вакцини проти COVID-19 могли отримувати в Польщі медики, які мають постійний контакт із пацієнтами, а також особи, яким виповнилося 50 років.

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський у понеділок повідомив, що на Національному стадіоні у Варшаві знову буде введено в дію тимчасову лікарню для пацієнтів з COVID-19. За його словами, вже найближчим часом добова кількість інфікованих у Польщі перевищить 10 тисяч. Приріст є значно вищим, ніж це прогнозували в польському уряді на початку вересня.

Водночас Недзельський повідомив, що уряд намагатиметься уникнути запровадження локдауну. Зокрема, "за будь-яку ціну" уряд намагатиметься уникнути закриття шкіл на карантин.

Станом на сьогодні у Польщі виконано вже понад 39 млн щеплень проти коронавірусу. Повністю вакцинованими є майже 20 млн жителів Польщі, що становить більша частина жителів країни.