У президента Болгарії уточнили заяву щодо Криму: Де-юре український, але під контролем РФ

У пресслужбі президента Болгарії Румена Радева вирішили роз'яснити його слова щодо "російського" Криму. Як зазначили у президента, Радев мав на увазі, що Крим - де-юре український, але контролюється Росією. Про це повідомляє державне інформагентство БГНЕС.

Після того, як заяву Радева розкритикували у Міністерстві закордонних справ України та посольстві США, у президента Болгарії вирішили роз'яснити його слова. У пресслужбі зазначили, що він неодноразово заявляв, що "анексія" Криму є порушенням міжнародного права, і це є "чітка позиція Болгарії у всіх міжнародних організаціях".

"З юридичної точки зору Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку його суверенітету та територіальної цілісності. Водночас як наголосив у ході передвиборчих дебатів президент Румен Радев, "зараз Крим перебуває під контролем Росії, і більш ніж ясно, що цю проблему не може бути вирішено силою", - йдеться у заяві пресслужби.

У Радева зазначили, що він неодноразово "висловлював занепокоєння" щодо ситуації в Чорноморському регіоні й "розділяв побоювання" щодо можливої ескалації на сході України. 18 листопада президент Болгарії на загальнонаціональному телеканалі сказав, що окупований Крим "зараз російський".

Після цього МЗС України викликало посла Болгарії у Києві. У міністерстві заявили, що слова Радева "різко дисонують" з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, і що МЗС очікує від президента спростування його заяви.20 листопада Радев знову назвав Крим "російським".

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба відреагував.

22 листопада посольство США в Софії передало владі Болгарії "глибоке занепокоєння" і заявило, що Штати, G7, ЄС і НАТО єдині в тому, що Крим - це Україна, попри на спроби Росії анексувати півострів і на його триваючу окупацію.