У принца Гаррі і Меган Маркл народилася дочка

У британського принца Гаррі та його дружини Меган Маркл народилася дочка, її назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор, повідомила в неділю заснована парою організація Archewell.

"З почуттям величезної радості принц Гаррі і Меган, герцог і герцогиня Сассекські, вітають в цьому світі свою дочку, Лілібет "Лілі" Діану Маунтбеттен-Віндзор", - йдеться в заяві на сайті організації.

"Лілі народилася в п'ятницю, 4 червня об 11:40 у лікарні Santa Barbara Cottage Hospital у місті Санта-Барбара, Каліфорнія", - наголошується в документі.

Новонароджена разом із мамою здорові, добре себе почувають і вже перебувають удома.

Дівчинку назвали на честь її прабабусі Єлизавети II, яку близькі родичі називають Лілібет. Друге ім'я, Діана, дівчинці дали на честь бабусі, принцеси Вельської Діани.

У Archewell також опублікували заяву герцога Сассекського і Меган Маркл про народження дочки.

"4 червня ми були благословенні появою нашої дочки Лілі. Вона для нас - більше, ніж ми могли собі уявити, і ми як і раніше вдячні за любов і молитви, які ми відчували від людей у всьому світі. Дякую за вашу доброту і підтримку в цей дуже особливий період для нашої сім'ї", - наводить організація слова Гаррі і Меган.

Лілібет - друга дитина Гаррі і Меган. У пари також є син Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор.

Гаррі і Меган у середині січня минулого року досягли угоди з королевою Єлизаветою II про зниження статусу в королівській родині. Тоді вони позбулися титулів Його і Її Королівської Високості (HRH). При цьому Гаррі залишається принцом. Пара, водночас, зберегла титули герцога і герцогині Сассекських.

Герцоги Сассекські повністю відмовилися від виконання королівських обов'язків і більше не отримують державні кошти, які виплачуються британській королівській сім'ї.

У британських ЗМІ тема віддалення Гаррі і Меган від королівської сім'ї отримала назву Megxit (скорочення імені Меган і слова exit - вихід) за аналогією з Brexit. Принц зараз проживає на батьківщині дружини - в США. За матеріалами Інтерфакс-Україна.