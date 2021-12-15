У Путіна припускають ще одні переговори з Байденом до кінця року

Президенти США та РФ Джо Байден і Володимир Путін можуть провести ще одну розмову до кінця нинішнього року.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Укрінформ із посиланням на Інтерфакс.

Коментуючи слова Байдена, який раніше заявив, що планує ще одну розмову з Путіним, Пєсков ствердно відповів на запитання, чи може нова розмова відбутися до кінця року.

"Може. Але конкретних домовленостей немає", - сказав він.

Як повідомлялося, 7 грудня президенти РФ та США мали тривале спілкування за допомогою закритого відеоконференцзв'язку.

За інформацією Білого дому, Байден підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також закликав Росію до деескалації.

Згодом заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що США і Росія до кінця року проведуть іще один раунд переговорів "для вирішення проблеми з дипломатичним представництвом".