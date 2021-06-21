У Путіна сподіваються на діалог з США і ЄС в питанні будівництва "Північного потоку-2"

Росія сподівається на діалог з США з питання будівництва "Північного потоку - 2". Також Кремль продовжить працювати над завершенням проекту з європейськими партнерами.

Про це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Пєсков зазначив, що після зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна США зробили заяву щодо санкцій проти "Північного потоку-2".

"Продовжимо нашу роботу. Розраховуємо, що, принаймні, хоча б можна продовжувати роботу в ході діалогу з американцями, але і, звичайно, продовжимо роботу з нашими європейськими партнерами в плані фіналізації цього проєкту і його якнайшвидшого запуску", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська влада продовжать вводити санкції проти російських компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу"Північний потік-2". За матеріалами РБК-Україна.