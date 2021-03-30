У Путіна заявили, що без України не вийде вирішити питання Донбасу

Питання конфлікту на Донбасі не вийде вирішити без України. При цьому не можна заборонити лідерам Росії, Німеччини та Франції обмінюватися думками з цього питання.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає gazeta.ru.

Зокрема, йому поставити питання, чи вийде без участі України на конференції лідерів Росії, Німеччини й Франції вирішити питання Донбасу.

"Звичайно ж, не вийде. Ніхто не зможе вирішити це питання (без участі України, - ред.). Але з іншого боку, навряд чи можна відмовити в праві лідерів трьох країн обмінятися думками щодо ескалації напруженості на південному сході України", - підкреслив Пєсков.

Раніше в Кремлі відреагували на загибель чотирьох українських бійців на Донбасі і заявили, що у зоні бойових дій є ризик силового сценарію. Також там заявили, що готують конференцію за участю Володимира Путіна, Еммануеля Макрона і Ангели Меркель. Український лідер Володимир Зеленський не буде брати в ній участь.

Українське Міністерство закордонних справ у відповідь на це заявило, що на переговорах, які стосуються інтересів Києві, нічого не має вирішуватися без Києва.

За матеріалами РБК-Україна.