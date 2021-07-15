У РФ військових змушують вчити статтю Путіна про Україну - ЗМІ

У Росії статтю Путіна про Україну включили до переліку обов'язкових для вивчення тем військово-політичної підготовки "через велику кількість відгуків у військовому середовищі". Про це повідомляє російський РБК з посиланням на джерела у військовому відомстві.

Стаття Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" за вказівкою міністра оборони Сергія Шойгу включена в якості однієї з обов'язкових тем для занять з військовослужбовцями з військово-політичної підготовки.

За словами джерела, "через велику кількість військовослужбовців в складі російської армії і на флоті, що мають українське коріння, батьків або родичів в Україні, стаття президента викликала великий позитивний відгук і обговорення у військовому середовищі".

А ключова теза про єдність українського, білоруського та російського народів нібито "розділяється всіма російськими військовослужбовцями".

З огляду на таку увагу до статті, було вирішено включити її в перелік обов'язкових для вивчення тим військово-політичної підготовки. Також в Міноборони повідомили, що "існує необхідність більш докладного вивчення наведених у статті історичних фактів".

Пропагована з Москви концепт "руського мира" перетворився на синонім руїни, пише в статті віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков про статтю президента РФ Володимира Путіна про українців і росіян.

Підтвердження в Південній Осетії і Абхазії, Придністров'ї, Нагірному Карабасі (звільнену частину якого зараз активно відновлюють), в окупованих районах Донецької і Луганської областей. І навіть в окупованому Криму, який планувався окупантами як вітрина, а став чи не найбільш дотаційним регіоном РФ, зазначає міністр. За матерiалами РБК