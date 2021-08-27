У Росії розбився військовий літак Су-24. Четверта катастрофа за місяць

У Пермі розбився бомбардувальник Су-24. Пілотам вдалося катапультуватися і вижити.

Міноборони РФ підтверджує катастрофу літака, про це в п'ятницю, 27 серпня, повідомило агентство ТАСС

Причиною катастрофи стала відмова техніки під час тренувального польоту.

Катастрофа сталася в районі міста Верещагино. Пілоти не місцеві, вони прилетіли в регіон на навчання. Літак належить Східному військовому округу.

Су-24 - радянський фронтовий бомбардувальник, призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів, зокрема у складних погодних умовах. Він може вражати наземні й надводні цілі вдень та вночі й робити це на малих висотах.

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