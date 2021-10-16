У Росії заявили про можливе повторення енергетичної кризи у Європі

У Європі може повторитися енергетична криза й щоб її уникнути, потрібно вживати заходів. Про це в ефірі телеканала "Россия 1" 16 жовтня повідомив заступник глави уряду Росії Олександр Новак.

"Ми готові до діалогу. Про це й президент [Росії Володимир Путін] говорив. Ми готові розмовляти з нашими європейськими партнерами, і тут ідеться не лише про цей газовий сезон. Не відкидаємо, що така ситуація може повторитися. Сьогодні у підземних газових сховищах бракує у Європі приблизно 25 млрд м³ газу. Треба щось із цим робити", - зазначив Новак.

Російський посадовець вважає, що влада Європи згаяла час, і тепер їй "доведеться позмагатися за російський трубопровідний газ".

"Цього року рекордні показники споживання газу всередині країни. Це пов'язано з активним відновленням економіки у посткризовий період і з кліматичною ситуацією, тому що маловодність - гідроелектростанції менше виробляють. І, звичайно ж, це наслідки минулої тривалої та холодної зими, тому що ми теж зі своїх підземних газосховищ вилучили більше, ніж зазвичай. Додатково потрібно закачувати газ у наші підземні сховища", - пояснив ситуацію Новак.

Відповідаючи на запитання про те, чи є у Росії зайвий газ для постачань у Європу, він сказав: "У нас є можливість для виконання контрактів, якщо будуть додаткові заявки. Безумовно, можна буде розглянути додаткову участь".

У Європі біржові ціни на газ установили рекорд останніх трьох років у серпні, коли перевищили позначку $600 за 1 тис. м³. Поштовх до зростання цін надали результати аукціону, на якому "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності для транзиту через Україну, писало агентство РБК.

До кінця вересня вартість пального зросла до $1430 за 1 тис. м³, проте 7 жовтня знизилася до $1 001 за 1 тис. м³. Під час торгів на лондонській біржі ICE 14 жовтня ціна 1 тис. м³ природного газу злетіла вище за $1200 тис., свідчать дані платформи.

За даними Reuters, "Газпром", а також норвезька компанія Equinor покривають 60% усього газового ринку Євросоюзу та більше всіх виграли від стрибка цін. За підрахунками агентства, ціна на газ у Європі зросла останнім часом на 300%.

Група депутатів Європарламенту заявила, що "Газпром" може бути винним у рекордному зростанні цін на газ у Європі та маніпулюванні ринком. У "Газпромі" ці звинувачення відкинули.

За матеріалами Гордон.