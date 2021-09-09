У російському модулі "Зірка" на МКС спрацювала пожежна сигналізація

Пожежна сигналізація спрацювала в російському модулі "Зірка" на Міжнародній космічній станції (МКС).

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Національна служба новин.

Як повідомив підмосковному Центру управління польотами космонавт Олег Новицький, близько 5:00 за Москвою в модулі "Зірка" спрацювала сигналізація, екіпаж бачить дим і відчуває запах горілого пластику.

Прилади показали наявність шкідливих речовин в районі медичної шафи в модулі.

За словами астронавта Європейського космічного агентства Тома Песке, через робочу вентиляцію запах розповсюдився на американський сегмент МКС.

Джерело диму і запаху горілого пластику в "Зірці" поки що не виявили. За матеріалами Укрінформ