У Сенат США передали резолюцію про імпічмент Трампа

25 січня Палата представників США передала в Сенат резолюцію про імпічмент колишнього президента США Дональда Трампа. Про це повідомило Associated Press.

Дев'ятеро посланників Палати представників віднесли документи в Сенат, зробивши "урочистий і церемоніальний марш" тими самими приміщеннями Капітолія, які розграбували заколотники 6 січня. Саме штурм Капітолія за призовом Трампа призвів до запуску другої спроби його імпічменту.

Тепер питання про імпічмент має розглянути Сенат. Щоб засудити Трампа, буде потрібна підтримка як мінімум 17 республіканців у Сенаті.

6 січня на мітингу, який відбувся перед Білим домом, Трамп заявив прибічникам, що ніколи не визнає поразки на виборах, і закликав іти до будівлі Конгресу, де мали оголосити переможцем виборів демократа Джо Байдена. Протестувальники вирушили до будівлі Конгресу США і штурмом узяли її. Трамп обіцяв піти за ними, але сам поїхав до Білого дому і спостерігав за штурмом по телевізору, стверджує CNN. Унаслідок заворушень загинуло п'ятеро людей, серед них і офіцер поліції Капітолія, а у Вашингтоні через це оголосили надзвичайний стан.

ФБР оголосило учасників штурму в розшук, за інформацію про тих, хто встановив у будівлі Конгресу США вибухові пристрої, обіцяло винагороду. Кількох протестувальників уже заарештували.

Палата представників - нижня палата Конгресу США - на засіданні 13 січня проголосувала за імпічмент Трампа. Автори резолюції висунули йому одне обвинувачення - у підбурюванні до масових заворушень. Вони вважають, що Трамп зрадив довіру на посту президента і 6 січня, коли протестувальники взяли штурмом будівлю Конгресу США, "піддав серйозній небезпеці урядові інститути США, поставив під загрозу цілісність демократичної системи та перешкоджав мирному переданню влади".

Резолюцію не встигли передати в Сенат до 19 січня, коли відбулося останнє засідання верхньої палати Конгресу перед інавгурацією Байдена. З 20 січня Трамп уже не є президентом США. Однак якщо Трампа визнають винним, Сенат зможе провести ще одне голосування і забрати у нього право обіймати будь- яку федеральну посаду, тобто заборонити знову балотуватися у президенти. Крім того, у разі визнання винним у Трампа відберуть президентські пільги.

Це вже друга спроба усунення Трампа від влади. Уперше процедуру імпічменту запустили у вересні 2019 року. Її причиною став скандал, який почався після публікацій The Washington Post і The New York Times про ймовірний тиск глави Білого дому на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови 25 липня. У розмові з ним Трамп порушив питання про розслідування діяльності в Україні Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента, свого суперника на президентських виборах Джо Байдена. Зеленський пообіцяв Трампу, що новий український генпрокурор "подивиться на ситуацію". У підсумку Палата представників оголосила йому імпічмент, а Сенат відхилив обидві статті обвинувачення.

Трамп став третім лідером в історії США, щодо якого було запущено процедуру імпічменту, і єдиним, якому Палата представників оголосила імпічмент двічі. До нього розгляд вели щодо Ендрю Джонсона і Білла Клінтона. За матеріалами Гордон.