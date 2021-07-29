У Сенаті Байдену погрожують кадровою блокадою через "Північний потік-2"

Представники Республіканської партії США вимагають від адміністрації президента Джо Байдена запровадити санкції проти російського геополітичного проєкту "Північний потік-2". 12 сенаторів заявили про намір заблокувати дві кандидатури Байдена на посади в Міністерстві фінансів у зв'язку з відмовою Білого дому вдатися до обмежувальних заходів проти російського газогону.

Таким чином республіканці - члени комітету Сенату щодо банків, який наглядає роботу міністерства, можуть на невизначений термін затримати затвердження кандидатур Байдена, пише "Голос Америки".

Ми закликаємо вас змінити курс щодо "Північного потоку - 2" і приєднатися до нас в усталеному захисті Конгресом європейських союзників і партнерів від зловмисної російської агресії, - заявили законодавці в листі до міністра.

Республіканці стверджують, що відмова від санкцій дала зелене світло проєкту, який розширить політичний вплив Москви на Європу за рахунок залежності континенту від імпорту нафти і природного газу.

Водночас в Білому домі вважають, що запровадження санкцій проти Кремля привело б до дипломатичних непорозумінь з Німеччиною, чиї компанії і колишні чиновники залучені в проєкті.

Нагадаємо, заява Німеччини та США щодо заходів зі зменшення впливу російського газотранзитного проєкту "Північний потік-2" на Україну спровокувала бурхливе обговорення в соцмережах. Водночас Меркель допустила запровадження нових санкцій проти Росії в разі загрози зриву транзиту газу через Україну й тиску на Київ. Байден раніше заявляв, що "Північний потік 2" неможливо зупинити, оскільки він завершений на 99%. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко переконаний, що Берлін не зможе гарантувати збереження транзиту газу Україною, оскільки він не подає газ із території Росії. Так само Меркель не зможе накласти санкції проти Москви, оскільки від цього постраждає німецький споживач.