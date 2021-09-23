У Сенаті США пройдуть закриті слухання щодо "Північного потоку-2"

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, Сенатський комітет із закордонних відносин призначив на 29-те вересня слухання за закритими дверима щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Як повідомляється у якості свідка виступить старший радник з енергетичної безпеки Держдепу США Амос Хохстейн.

"Законодавці у Європі та США, включно з представниками Демократичної та Республіканської партії, виступили проти трубопроводу вартістю 11 мільярдів доларів, який може дозволити Росії подвоїти прибутковий експорт газу до Німеччини та інших країн Європи, при цьому уникаючи та позбавляючи джерела надходжень політичного суперника Україну", - пише інформаційна агенція.

Раніше адміністрація Байдена закликала Німеччину переконатись, що Росія не зможе використовувати трубопровід, щоб шкодити Україні, або іншим союзникам у Східній Європі.

При цьому Білий дім скасував запроваджені Конгресом обов'язкові санкції щодо "Північного потоку-2", щоб покращити відносини із Німеччиною.

Законодавці США домагаються накладення санкцій на "Північний потік". Сенатор-республіканець Тед Круз блокує затвердження призначенців Байдена до запровадження санкцій.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", Палата представників Конгресу США одноголосно підтримала пакет змін до проекту оборонного бюджету США на 2022 рік. Сам проект оборонного бюджету Палата представників розглядає 23 вересня, пише "Радіо Свобода". Щоб набрати силу закону, після затвердження в Палаті Представників, законопроект про оборонний бюджет має схвалити Сенат і підписати президент США.

Серед поправок - скасування можливості для уряду надавати виключення із санкцій проти учасників "Північного потоку-2" з міркувань захисту національних інтересів. Співавторами цієї поправки виступили конгресвумен від Демократичної партії Марсі Каптур, конгресмени-републіканці Майкл Маккол та Адам Кінзінгер, демократ Енді Левін, та інші.

За матеріалами Голос Америки українською.