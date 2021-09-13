У Сенаті США заявили, що "Запад-2021" це здача суверенітету Білорусі

Участь Білорусі у російських військових навчаннях "Запад-2021" демонструє продовження здачі суверенітету цієї країни Лукашенком. Про це заявили у комітеті Сенату США із закордонних справ через соціальну мережу Twitter. Заява назвала режим Лукашенка "нелегітимним", а його самого "безжальним диктатором".

У комітеті відзначили, що США підтримують союзників по НАТО Естонію, Латвію та Литву перед лицем агресії Кремля.

Як повідомляє білоруська державна інформація агенція БелТА, речник Кремля Пєсков заявив, що Мінськ та Москва будуть надалі розвивати військово- технічне співробітництво та практику проведення спільних навчань.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", оглядачі говорять про ризики для України через "Запад-2021". Застереження лунають на тлі заяв Лукашенка про розміщення російських ЗРК.

10-го вересня конгресмен-демократ Білл Кітінг оприлюднив заяву щодо навчань, у якій заявив, що НАТО має зберігати пильність, лишатись об'єднаними, та готовими відповісти на будь-яку загрозу нашій суверенній територіальній цілісності".

"Ці навчання становлять пряму загрозу європейській стабільності та стабільності альянсу НАТО. Ці навчання особливо турбують наших союзників у Польщі та країнах Балтії, бо всі вони мають спільний кордон, а деякі з них - з Білоруссю", - відзначив Кітінг.

Законодавець заявив, що буде стежити за ситуацією спільно із колегами по Комітету Конгресу з питань збройних сил, та відзначив, що США лишаються непохитними у підтримці безпекових партнерів засуджують агресію Росії проти України, Грузії та Молдови. За матеріалами ukrainian.voanews.com