У США думають вдвічі зменшити дозу вакцини від коронавірусу

Уряд США може запровадити введення певним категоріям громадян лише половини дози вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Завдяки цьому вдасться вакцинувати удвічі більше людей.

Про це повідомив керівник програми Warp Speed Монсеф Слауї, передає DW.

Передбачається введення половини дози препарату від Moderna особам віком від 18 до 55 років

Слауї повідомив, що наразі ведуться переговори з Moderna і медичним регулятором США (FDA).

Нагадаємо, план вакцинації на 2021 рік передбачає щеплення від коронавірусу для 50% населення України.

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Крім того, в уряді пояснили хто з мешканців окупованого Донбасу буде вакцинований від COVID-19 у першу чергу. За матеріалами Прямий канал.