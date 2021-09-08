У США призначили відповідальну за формування політики щодо України

Адміністрація президента США Джо Байдена доручила кар’єрній дипломатці Робін Данніган здійснювати нагляд за політикою щодо Центральної та Східної Європи в Державному департаменті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Данніган з 2014 до 2017 року обіймала посаду заступника секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту. Тепер вона сприятиме формуванню політики щодо України, Білорусі та Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії.

Останні три роки Данніган працювала в посольстві США у Відні, спочатку на посаді заступника голови місії, а останнім часом – повіреного у справах в Австрії. Нову посаду вона обійняла 7 вересня.

Данніган була гучним критиком планів Росії побудувати газопровід "Північний потік-2", що позбавить Україну близько $2 мільярдів на рік.

Данніган отримала ступінь магістра наук в області стратегії нацбезпеки у Національному військовому коледжі США. Також вона має ступінь магістра дипломатичної служби університету Джорджтауна і ступінь бакалавра ділового адміністрування у Каліфорнійському університеті в Берклі.

Нагадаємо, в уряді виступили проти ініціативи депутатів просити Конгрес США про надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).