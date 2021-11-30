У США відреагували на плани Білорусі та Росії провести навчання біля кордонів України

США не хочуть бачити зайвої дестабілізації через анонсовані навчання Росії та Білорусі біля кордонів України. Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

Учора глава Міноборони РБ Віктор Хренін заявив, що Білорусь спільно з Росією збирається провести військові навчання вздовж північного кордону України.

Кірбі зазначив, що країни мають право проводити навчання з партнерами - і Білорусь може заявляти про будь-які плани такої співпраці з РФ.

Водночас Кірбі зазначив: "Ми продовжуємо говорити і хотіли б додати, що не хочемо бачити надмірно агресивні чи дестабілізуючі дії у і без того дуже напруженій ситуації".

кінця жовтня 2021-го низка авторитетних американських ЗМІ повідомили, що Росія нарощує війська біля кордонів України. У Держдепі США стурбовані, що Росія може "повторити помилку 2014 року".

21 листопада глава ГУР Кирило Буданов заявив: Росія може готувати вторгнення в Україну на кінець січня.

Секретар РНБО Олексій Данилов з таким прогнозом не погоджується, хоч і не виключає загрози.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ